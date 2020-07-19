19 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den örnek hareket! "Kadına şiddete dur de"

Beşiktaş ve F.Bahçe'den örnek hareket!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

ve Fenerbahçe dev derbi öncesi sosyal mesaj açısından örnek bir harekete imza attı. İki ezeli rakibin oyuncuları seremoniye "Kadına şiddete dur de" sloganının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan -Fenerbahçe derbisi öncesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

İki takımın futbolcuları seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tribünlere de 'Kadına şiddete dur de' pankartı asıldı. Süper Lig'de yer alan 18 takım da geçtiğimiz günlerde bu konuda farkındalık oluşturarak kadınlara destek vermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a kötü haber! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'a kötü haber! Oyuna devam edemedi
Beşiktaş-Fenerbahçe | CANLI Beşiktaş-Fenerbahçe | CANLI
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Ruiz'in yerine gelecek Beşiktaş bombayı patlatıyor! Ruiz'in yerine gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör