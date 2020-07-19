Süper Lig: Başakşehir 1-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan maçın 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Buruk; Aleksic ve Mehmet Topal'ı yedek kulübesine oturturken Elia ve Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü.
KAYSERİSPOR'DA 2 CEZALI
Ligde kalmak için mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir mücadelesinde kart cezalıları Mensah ve Diego ile sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Krvzic ve Mesanovic'ten yoksun olarak sahaya çıktı.
KADINA ŞİDDETE DUR DE!
Karşılaşma öncesinde hem Medipol Başkaşehir hem de Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular oyun alanına 'Kadına şiddete dur de!' tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de 'Kadına şiddete dur de!' pankartı yer aldı.
ŞAMPİYONLUK KUPASI KASIMPAŞA DEPLASMANINDA
Turuncu-lacivertliler, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında şampiyonluk kupasına kavuşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli dönüp pasını Demba Ba'ya verdi. Senegalli'nin yerden etkili şutu direğin yanından auta çıktı.
15'inci dakikada Epureanu'nun hatasında baskıyla topu kaznaan Kravets'in ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı şut az farkla auta çıktı.
19'uncu dakikada Başakşehir öne geçiyor. Clichy'nin ceza sahasına yerden pasında Mahmut Tekdemir'in yerden plasesi ağlarla buluştu.
31'inci dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
36'ncı dakikada Sapunaru'nun ceza sahası içinde eline çarpan pozisyonda VAR' gidildi. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösteri. Topun başına geçen Visca ile penaltı atışından yararlanamadı.
Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
55'inci dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mahmut ve Ba topa hareketlendi. Ba'nın vuruşu az farkla auta çıktı.
65'inci dakikada stat ışıkları sönerken mücadele 17 dakika sonra hakem Ali Şansala2ın hava atışıyla başladı. Bu süreçte hakem Ali Şansalan su molası verirken oyuncular kendi aralarında top çevirerek ısındı.
75'inci dakikada Başakşehir Demba Ba ile gole yaklaştı. Visca'nın pasında Ba'nın sert şutu üstten auta gitti.
80'inci dakikada İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda Lung topu kornere çeldi.
84'üncü dakika stadyumda elektirikler yeniden söndü. Mücadele stat ışıklarının yanmasıyla 8 dakika sonra Kayserispor'un taç atışıyla yeniden başladı.
90+3'üncü dakikada Henrique'nin ceza sahsından sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
Mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı