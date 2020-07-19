20 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig: Başakşehir 1-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Şampiyon Başakşehir!
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında Medipol , sahasında 'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

'in 33. haftasında Medipol , sahasında 'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan maçın 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Buruk; Aleksic ve Mehmet Topal'ı yedek kulübesine oturturken Elia ve Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü.

Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler gitti!

KAYSERİSPOR'DA 2 CEZALI

Ligde kalmak için mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir mücadelesinde kart cezalıları Mensah ve Diego ile sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Krvzic ve Mesanovic'ten yoksun olarak sahaya çıktı.

KADINA ŞİDDETE DUR DE!

Karşılaşma öncesinde hem Medipol Başkaşehir hem de Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular oyun alanına 'Kadına şiddete dur de!' tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de 'Kadına şiddete dur de!' pankartı yer aldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Turuncu-lacivertliler, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında şampiyonluk kupasına kavuşacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli dönüp pasını 'ya verdi. Senegalli'nin yerden etkili şutu direğin yanından auta çıktı.

15'inci dakikada Epureanu'nun hatasında baskıyla topu kaznaan Kravets'in ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı şut az farkla auta çıktı.

19'uncu dakikada Başakşehir öne geçiyor. Clichy'nin ceza sahasına yerden pasında Mahmut Tekdemir'in yerden plasesi ağlarla buluştu.

31'inci dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

36'ncı dakikada Sapunaru'nun ceza sahası içinde eline çarpan pozisyonda VAR' gidildi. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösteri. Topun başına geçen Visca ile penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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55'inci dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mahmut ve Ba topa hareketlendi. Ba'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada stat ışıkları sönerken mücadele 17 dakika sonra hakem Ali Şansala2ın hava atışıyla başladı. Bu süreçte hakem Ali Şansalan su molası verirken oyuncular kendi aralarında top çevirerek ısındı.

75'inci dakikada Başakşehir Demba Ba ile gole yaklaştı. Visca'nın pasında Ba'nın sert şutu üstten auta gitti.

80'inci dakikada 'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda Lung topu kornere çeldi.

84'üncü dakika stadyumda elektirikler yeniden söndü. Mücadele stat ışıklarının yanmasıyla 8 dakika sonra Kayserispor'un taç atışıyla yeniden başladı.

90+3'üncü dakikada Henrique'nin ceza sahsından sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.

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