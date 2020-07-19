19 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlandı

Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, ve Jeremain Lens, mücadelenin ikinci yarısında yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

'in 29. haftasındaki dev derbide 'yi konuk eden 'ta Kevin-Prince Boateng şoku yaşanıyor. Ganalı yıldız, mücadelenin 59. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Abdoulay Diaby'e bıraktı. Lens ise karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlandı ve yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.
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