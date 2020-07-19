Trabzonspor 3-4 Konyaspor l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti.

Trabzonspor'un golleri 12. ve 56. dakikalarda Sörloth ve 61. dakikada Novak'tan geldi. İttifak Holing Konyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Bajic, 81. dakikada Levan Shengelia, 88. dakikada Skubic (P) ve 90+1'de Thuram kaydetti.

Bordo mavili takım 62 puana kalarak ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Konyaspor ise bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi.

10. dakikada ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, topa sahip oldu.

GOL 12. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Sörloth, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden kaleci Ertuğrul Taşkıran ve savunma oyuncularının üzerinden filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Jonsson'un pasında, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'den sıyrılan Milosevic'in karşı karşıya şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu Ömer Ali Şahiner tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

GOL 42. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği sağladı. Sol taraftan ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1

44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu uygun durumda önünde bulan Ndiaye, kötü bir vuruşla kornere gönderdi.

45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Skubic'in şutunda, savunmada Novak'a çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle üsten kornere çeldi.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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