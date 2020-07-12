13 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor l MAÇ SONUCU

Sivas'tan F.Bahçe'ye çelme!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

Süper Lig'in 32. haftasında Şampiyonlar Ligi potası için mücadele eden  ve , İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.

Süper Lig'in 32. haftasında evinde 'u konuk etti. Mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.

Maçta Sivasspor'un gollerini 9. dakikada penaltıdan Kone ve 44. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 27. dakikada Deniz Türüç attı.

Fenerbahçe bu sonuçla 50 puanla 7. sırada yer aldı. Sivasspor ise 57 puanla 3. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Emre, Mert Hakan, Yatabare, Kone

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ÖMER FARUK, SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti.

Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de çıktı.

Öte yandan Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

OZAN TUFAN STOPERDE

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Demir Grup Sivasspor maçına savunmada başladı.

Sezon başından beri stoper ikilisinde istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor karşısında da bu sezon ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan'a şans verildi.

Söz konusu mevkide birçok isme şans verilen ve beklenen katkı alınamayan Fenerbahçe'de, orta saha oyuncuları Jailson ve Luiz Gustavo'nun ardından bu pozisyonda Ozan Tufan da görevlendirilmiş oldu.

Ozan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin büyük bir bölümünde ise stoperde forma giymişti.

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RODRIGUES YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Demir Grup Sivasspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, sonraki Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyememişti.

Ligde geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek soyunan 29 yaşındaki oyuncu, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de ilk 11'de görevlendirilmedi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, ise cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

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TOLGA CİĞERCİ YENİDEN KADRODA

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Tolga Ciğerci, 3 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.

Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligdeki son 3 maçı kaçırmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanında kadroda yer almıştı.

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