13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Simon Falette sakatlandı!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin 63. dakikasında Tolgay Arslan ve 84. dakikasında Simon Falette sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı.
Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay'ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.
FALETTE DE SAKATLANDI
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.
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