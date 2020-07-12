13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Simon Falette sakatlandı!

F.Bahçe'ye çifte sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında 'u ağırladı. Mücadelenin 63. dakikasında Tolgay Arslan ve 84. dakikasında Simon Falette sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe- mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay'ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.

FALETTE DE SAKATLANDI

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

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