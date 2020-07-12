12 Temmuz 2020, Pazar

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Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Akdeniz derbisinde kazanan Antalya!
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 32. haftasında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Akdeniz derbisini Antalyaspor golcü forveti Adis Jahovic'in golüyle 1-0 kazandı.

'in 32. hafta karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 22. dakikada Adis Jahovic'in attığı golle skoru 1-0'a getirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla bitti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Akdeniz derbisini Antalyaspor 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte kırmızı-beyazlılar puanını 41'e çıkarırken, Alanyaspor ise 51 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (ilk yarı)

Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

ANTALYASPOR-ALANYASPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Nazım, Veysel, Bünyamin, Ufuk, Yekta, Doğukan, Amilton, Jahovic.

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.

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