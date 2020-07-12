Ankaragücü 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent ekibi Scarione'nin 62. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 62. dakikada Emin Bayram'ın yaptığı hareket sonucu Ankaragücü penaltı kazandı.

Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Scarione, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve 29 puana yükseldi.

Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve kazanamama serisi 8 maça çıktı.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill.

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem.

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