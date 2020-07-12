12 Temmuz 2020, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk yarısının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Sivasspor'un kazandığı penaltıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Sivasspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda Ozan Tufan'ın o penaltıyı yapmaması lazım. Onu yaparsan hakem de verir. Ankaragücü'nün kazandığı penaltıyla hemen hemen aynı pozisyon." ifadelerini kullandı.
12.07.2020
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