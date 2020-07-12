12 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan MKE Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasıyla devam etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü ise Scarione (P) kaydetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 22:22
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

18- Ankaragücü 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

17- Konyaspor 30 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

16- Kayserispor 31 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

15- Rizespor 32 PUAN

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