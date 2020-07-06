Süper Lig: Kayserispor 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı Hasan Hüseyin (2) ve Kravets'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 51 ve 83. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar ve 86. dakikada Artem Kravets'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takımın tek golü ise 74. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.
Kayserispor bu sonuçla puanını 31'e çıkararak 14. sıraya yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Kravets'in ceza yayı civarından etkili vuruşunda üst direğe çarpan top, auta çıktı.
22. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Diaby'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.
28. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Hutchinson'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Altı pasa düşen meşin yuvarlağı Kayserispor savunması tehlikeli bölgeden uaklaştırdı.
34. dakikada sağdan son çizgiye inen Gökhan Gönül, topu müsait durumdaki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
42. dakikada sağdan son çizgiye inen Diaby'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çeldi.
Maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.
Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.
Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi.
Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Domagoj Vida Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosenicki ise ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mensah'ın yanı sıra Mesanovic ve Rienstra'yı yedek soyunduran Prosinecki, bu oyuncuların yerine Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin ve Miguel Lopes'e ilk 11'de şans tanıdı.
Prosinecki, Beşiktaş karşısında ilk 11'de Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Brice Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique ve Artem Kravets'e görev verdi.
Kayserispor'da Yasir Subaşı da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
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