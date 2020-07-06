06 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Karşıyaka'nın genç yıldızı Doğukan İnci'ye Süper Lig devleri talip! Teknik direktörü açıkladı

Süper Lig devleri peşinde!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

'in dev kulüpleri genç yıldız adayı 'ye talip oldu. ve genç futbolcu için devreye girdi. teknik direktörü Soner Tolungüç canlı yayında açıkladı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda genç yıldız adayı 'ye ekiplerinin talip olduğunu açıkladı.

Genç yıldızın geleceği hakkında açıklamalar yapan teknik direktörü Soner Tolungüç, "Doğukan'ı her maçta izliyorlar. bu konuda öne çıkıyor. Beşiktaş, gençlere yatırım yapan ve öze dönen bir kulüp. Doğukan İnci için devrede. Başakşehir ve Kayserispor başta olmak üzere birçok kulüp Doğukan için devrede ancak Beşiktaş'ın ağır bastığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?

21 yaşındaki genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin 1.82 boyu bulunuyor. Genç futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapıyor. Genç yıldız adayının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbola Altınordu altyapısında başlayan Doğukan İnci, bu sezon gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki Doğukan İnci bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 12 gol 5 asist yaptı.

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