Karşıyaka'nın genç yıldızı Doğukan İnci'ye Süper Lig devleri talip! Teknik direktörü açıkladı

Süper Lig'in dev kulüpleri genç yıldız adayı Doğukan İnci'ye talip oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş genç futbolcu için devreye girdi. Karşıyaka teknik direktörü Soner Tolungüç canlı yayında açıkladı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda genç yıldız adayı Doğukan İnci'ye Süper Lig ekiplerinin talip olduğunu açıkladı.

Genç yıldızın geleceği hakkında açıklamalar yapan Karşıyaka teknik direktörü Soner Tolungüç, "Doğukan'ı her maçta izliyorlar. Beşiktaş bu konuda öne çıkıyor. Beşiktaş, gençlere yatırım yapan ve öze dönen bir kulüp. Doğukan İnci için Fenerbahçe devrede. Başakşehir ve Kayserispor başta olmak üzere birçok kulüp Doğukan için devrede ancak Beşiktaş'ın ağır bastığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?

21 yaşındaki genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin 1.82 boyu bulunuyor. Genç futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapıyor. Genç yıldız adayının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbola Altınordu altyapısında başlayan Doğukan İnci, bu sezon gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki Doğukan İnci bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 12 gol 5 asist yaptı.

DİĞER