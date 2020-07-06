Lung'dan Beşiktaş'a geçit yok! Burak Yılmaz tebrik etti

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarıda kalesinde devleşen Lung, siyah-beyazlı takımın ataklarını savuşturarak takımının soyunma odasına golsüz beraberlikle girmesini sağladı.

Süper Lig'de son haftalara girilirken Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında kalesinde devleşen Lung, Beşiktaş'ın sayısız pozisyonlarında kalesinde gole izin vermeyerek takımını adeta ayakta tuttu.

BURAK YILMAZ TEBRİK ETTİ

Başarılı eldiven, önce Diaby'nin ardından Atiba'nın ve 42. dakikada da Burak Yılmaz'ın pozisyonlarında müthiş kurtarışlara imza attı. Tecrübeli forvet, daha sonrasında Lung'u kurtarışlarından dolayı tebrik etti.

LİGİN EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Silviu Lung böylelikle Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi konumuna geldi.





*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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