06 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Lung'dan Beşiktaş'a geçit yok! Burak Yılmaz tebrik etti

Lung'dan Beşiktaş'a geçit yok! Burak Yılmaz tebrik etti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

'in 30. hafta karşılaşmasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarıda kalesinde devleşen Lung, siyah-beyazlı takımın ataklarını savuşturarak takımının soyunma odasına golsüz beraberlikle girmesini sağladı.

'de son haftalara girilirken evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında kalesinde devleşen Lung, Beşiktaş'ın sayısız pozisyonlarında kalesinde gole izin vermeyerek takımını adeta ayakta tuttu.

BURAK YILMAZ TEBRİK ETTİ

Başarılı eldiven, önce Diaby'nin ardından Atiba'nın ve 42. dakikada da 'ın pozisyonlarında müthiş kurtarışlara imza attı. Tecrübeli forvet, daha sonrasında Lung'u kurtarışlarından dolayı tebrik etti.

LİGİN EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Silviu Lung böylelikle Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi konumuna geldi.



*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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