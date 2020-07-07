07 Temmuz 2020, Salı

SÜPER LİG

TFF açıkladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maç günlerinde değişiklik yapıldı

F.Bahçe ve Trabzonspor'un maç günleri değişti!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Son dakika haberine göre; (), 32. hafta programında değişiklik yaptı. Federasyon, -Sivasspor ve Denizlispor- maçlarının gün ve saatlerini değiştirdi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak -Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor- müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

İşte yeni program:

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