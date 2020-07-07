07 Temmuz 2020, Salı
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TFF açıkladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maç günlerinde değişiklik yapıldı
Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 32. hafta programında değişiklik yaptı. Federasyon, Fenerbahçe-Sivasspor ve Denizlispor-Trabzonspor maçlarının gün ve saatlerini değiştirdi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.
İşte yeni program:
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