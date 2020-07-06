Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa hedefinde yara aldı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-1'lik yenilgiyi değerlendirirken, Başkan Ahmet Nur Çebi ile aralarında sorun yaşandığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

"BAŞKAN DA BİZİMLE AYNI FİKİRDE"

Transfer çalışmaları ve Başkan Çebi hakkındaki soruları yanıtlayan Sergen Yalçın, "Transfer için konuşmak doğru değil, almak istediğimiz bölgeler var, almak istediğimiz oyuncular var, sözleşmeli futbolcular var. Yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız ve istediğimiz oyuncuları alırız. Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" ifadesini kullandı.

"İLK YARIDA MAÇI BİTİREBİLİRDİK"

Maçı da değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Ama böyle öğrenecekler. Hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Hataların zamanlaması kötü oldu sadece. Üzgünüz çok söylenecek bir şey yok. Oyunu ilk yarıda bitirebilirdik, olmadı. Kayserispor çok mücadele etti, tebrik ediyorum. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ancak yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Zor dönem, bu tip maçlar olacak ve bazı futbolcularımızdan tam istediğimizi alamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve bugünkü skoru da kabulleneceğiz" dedi.

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