05 Temmuz 2020, Pazar

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Zirve yanıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (30. hafta)

Süper Lig'de 30. haftada 8 karşılaşma oynandı. Günün açılış karşılaşmasında Sivasspor Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalırken, Konyaspor ise son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. 30. haftanın karşılaşmasında ise Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 23:11
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Zirve yanıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 30. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zirve yanıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 30. hafta

18- Ankaragücü 25 PUAN

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Zirve yanıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 30. hafta

17- Kayserispor 28 PUAN

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Zirve yanıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 30. hafta

16- Rizespor 29 PUAN

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Zirve yanıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 30. hafta

15- Yeni Malatya 29 PUAN

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