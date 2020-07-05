Zirve yanıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (30. hafta)

Süper Lig'de 30. haftada 8 karşılaşma oynandı. Günün açılış karşılaşmasında Sivasspor Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalırken, Konyaspor ise son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. 30. haftanın karşılaşmasında ise Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...