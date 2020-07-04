Süper Lig: Fenerbahçe 2-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 25 ve 45+2. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. İzmir ekibinin tek golü ise 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat'ın yerden verdiği pasta Deniz'in gelişine yaptığı şutu kaleci Beto kornere çeldi.



4'üncü dakikada sol kanattan Berkan'ın pası ile ceza yayı üzerinden topla buluşan Wilczek'in vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



9'uncu dakikada sağ kanatta Deniz Türüç'ün ara pası ile kale önünde topla buluşan Vedat'ın vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



25'inci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yerden gönderdiği şutunda ceza sahası sol çaprazında buluşan Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Deniz'in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Vedat, meşin yuvarlağı Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.



45+2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



64'üncü dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Serdar Aziz'in araya girmesi ile kaleci Altay topa hakim oldu.



66'ncı dakikada Napoleoni'nin pasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



70'inci dakikada Soner'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Tripic'in sol çaprazdan vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



76'ncı dakikada Napoleoni'nin ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Tripic'in gelişine vuruşunda Serdar Aziz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



87'nci dakikada Mossoro'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wilczek'in kafa vuruşunda Altay gole izin vermedi.



90+4'üncü dakikada Serdar Aziz, Wilczek'e yaptığı müdahaleden sonra ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Bu iki futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan sahaya sürüldü.

Sarı-lacivertli takımda, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma dörtlüsü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanınırken, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev aldı. Santrforda ise Vedat Muric görev yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de maçta forma giyemedi.

FALETTE İLK 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyen Simon Falette, formasına kavuştu.

Almanya'nın Frankfurt ekibinden kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Falette'yi kulübünün geri istediği iddia edilmiş, sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sezon bitene kadar geçerli olduğunu açıklamıştı.

Falette, bu gelişmelerin ardından Göztepe karşısında 11'de şans buldu.

TOLGAY 4 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada görevlendirilen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.

Deneyimli futbolcu, son olarak ligin 25. haftasında Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer almıştı.

YEDEKLERDE ALTYAPIDAN 3 İSİM

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 3 futbolcu 21 kişilik kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerde 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Bu oyunculardan Ömer Faruk orta saha, Cenk defans, Emir Miray ise sol bekte görev yapıyor.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe, Fenerbahçe karşına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın yanı sıra sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemedi.

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