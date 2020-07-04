04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz, Göztepe maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 29 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 golle mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
İzmir ekibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Tecrübeli stoper, mücadelenin 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli futbolcu, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.
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