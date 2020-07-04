04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nin tecrübeli futbolcusu , maçının uzatma dakikalarında görerek oyun dışı kaldı. 29 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'in 30. haftasında , Ülker Stadı'nda 'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 golle mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

ekibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'ye 'den kötü haber geldi. Tecrübeli stoper, mücadelenin 90+4. dakikada görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli futbolcu, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da deplasmanda ile oynanacak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.


Süper Lig: Fenerbahçe 2-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ferdi attı sosyal medya yıkıldı! Ronaldo-Messi karışımı Ferdi attı sosyal medya yıkıldı! "Ronaldo-Messi karışımı"
Toroğlu'ndan flaş Ferdi yorumu! Toroğlu'ndan flaş Ferdi yorumu!
İspanyol basını duyurdu! Barça'dan F.Bahçe'ye çifte transfer İspanyol basını duyurdu! Barça'dan F.Bahçe'ye çifte transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör