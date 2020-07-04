04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Ferdi Kadıoğlu attı sosyal medya yıkıldı! "Ronaldo-Messi karışımı"

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise attığı müthiş gollerle takımını galibiyete taşıyan genç yıldızla ilgili sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı. İşte taraftarların Ferdi Kadıoğlu paylaşımları...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 23:05
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Ferdi Kadıoğlu attı sosyal medya yıkıldı! Ronaldo-Messi karışımı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 25. ve 45+2. dakikalarında sarı lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı.

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Ferdi Kadıoğlu attı sosyal medya yıkıldı! Ronaldo-Messi karışımı

Ferdi, ilk yarıda 2 müthiş gole imza atarak takımını ilk yarıda 2-0 üstünlüğe taşıdı.

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Ferdi Kadıoğlu attı sosyal medya yıkıldı! Ronaldo-Messi karışımı

Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

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Ferdi Kadıoğlu attı sosyal medya yıkıldı! Ronaldo-Messi karışımı

Bu sezon ligde 4 golünü de Kadıköy'de attı.

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Ferdi Kadıoğlu attı sosyal medya yıkıldı! Ronaldo-Messi karışımı

Son 2 maçta 57 dakikada 2 gol attı, 1 asist yaptı.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Ferdi Kadıoğlu'nun harika performansı için verdiği tepkiler...

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