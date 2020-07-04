Ferdi Kadıoğlu attı sosyal medya yıkıldı! "Ronaldo-Messi karışımı"

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise attığı müthiş gollerle takımını galibiyete taşıyan genç yıldızla ilgili sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı. İşte taraftarların Ferdi Kadıoğlu paylaşımları...