05 Temmuz 2020, Pazar

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Erman Toroğlu noktayı koydu! "Pozisyon penaltı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin 45. dakikasında Falette'in ceza sahası içinde topa müdahalesi hakkında "Falette'in eline çarpan top penaltı olmalıydı." ifadelerini kullandı.
05.07.2020
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