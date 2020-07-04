05 Temmuz 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
O görüntü ekrana yansımadı! Emre Belözoğlu ve Ferdi Kadıoğlu...
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, ilk yarının sona ermesinin ardından genç yıldızı tebrik etti.
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırladığı maçta Ferdi Kadıoğlu fırtınası esti. İlk yarıda birbirinden güzel 2 gol atan genç yıldız karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, 20 yaşındaki futbolcunun bu performansına kayıtsız kalmadı. Belözoğlu ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik etti.
İşte o görüntü...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı