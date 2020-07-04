05 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

O görüntü ekrana yansımadı! Emre Belözoğlu ve Ferdi Kadıoğlu...

O görüntü ekrana yansımadı! Emre Belözoğlu ve Ferdi Kadıoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında , sahasında 'yi 'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , ilk yarının sona ermesinin ardından genç yıldızı tebrik etti.

'nin 'yi ağırladığı maçta fırtınası esti. İlk yarıda birbirinden güzel 2 gol atan genç yıldız karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde , 20 yaşındaki futbolcunun bu performansına kayıtsız kalmadı. Belözoğlu ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik etti.

İşte o görüntü...

Ferdi attı sosyal medya yıkıldı! haberin devamı

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