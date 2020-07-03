Süper Lig: Yukatel Denizlispor 0-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Güray Vural'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşılaştı.
Karşılaşmayı konuk ekip Güray Vural'ın 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte ev sahibinin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, Gaziantep ise 7 hafta aradan sonra galip geldi.
Konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırıp puanını 35'e çıkartırken, Denizlispor ise 32 puanda kaldı.
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega.
Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim.
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