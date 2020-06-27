Süper Lig: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 70. dakikada Vedat Muriqi ve 90 ile 90+5. dakikalarda Ozan Tufan'dan gelirken, konuk ekibin gollerini 81. dakikada Youssouf ve 89. dakikada Donald kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortasında Murat Yıldırım'ın gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.



45+2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in rakiplerini geçerek sert şutunda kaleci Farnolle topu uzaklaştırdı.



47'nci dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.



51'inci dakikada Robin Yalçın'ın Rodrigues'i geçerek ceza yayının gerisinden şutunda top auta çıktı.







56'ncı dakika Gökhan Töre'nin pası ile ceza alanında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda kaleci Altay'ın çeldiği meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.



65'inci dakikada Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Emre Belözoğlu, Gökhan Töre ile girdiği hava mücadelesi sonrasında yer kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan tarafından ikinci sarı kartı gören Gökhan Töre, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



70'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin ceza sahasına ortasında kafa vuruşu yapan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



81'inci dakikada Fofana'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top ağlarda gitti: 1-1.

89'uncu dakikada Ndayishimiye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mitchell Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-2.



90'ıncı dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Deniz Türüç'ün ortasında Vedat Muriç, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'a aktardı. Ozan Tufan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



90+6'ncı dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 3-2.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile son buldu.





MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, BtcTuk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Simon Falette sakatlıkları sebebiyle, Miha Zajc ise ülkesinde olmasından dolayı görev alamazken Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman cezalı durumda olduğu için karşılaşmayı tribünden takip etti.



Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, ligin 28'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Karapınar, Tolga, Falette ve Ferdi'nin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici'ye görev verdi.



Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Yeni Malatyaspor maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici, Vedat Muriç."



BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hasan Özer ise şu 11'i sahaya sürdü: "Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Hafez, Acquah, Umut Bulut."



JAILSON 106 GÜN SONRA 11'DE



Fenerbahçe'de Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Jailson, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında orta sahada görev aldı. Savunmada yaşanan eksiklerden dolayı uzun süre stoperde görev alan ve performansı ile tepkileri üzerine çeken Jailson, Yeni Malatyaspor mücadelesiyle kendi pozisyonuna döndü. Jailson bu karşılaşma ile 106 gün sonra ise 11'de görev aldı. Brezilyalı futbolcu en son koronavirüs salgını öncesinde oynanan Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.







FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Yeni Malatyaspor maçının son çalışmasında adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette ağrıları devam ettiği için karşılaşmada görev alamadı. Fenerbahçe'de ayrıca Miha Zajc, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine gitti. Kulüpten izin alarak ülkesi Slovenya'ya giden Zajc, mücadelede yer alamazken, hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirip pazartesi takıma dahil olacak.



HİKMET KARAMAN TRİBÜNDE



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşmada hakeme yönelik itirazlar sonrası kırmızı kart gören Hikmet Karaman, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamadı. Tecrübeli teknik adam karşılaşmayı tribünden takip ederken takımın başına Hasan Özer çıktı.





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