27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran kare! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım...

Maça damga vuran kare! Hasan Ali yanına geldi ama...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de 'u ağırlayan Fenerbahçe'de mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Emre Belözoğlu, maça kaptan olarak çıkan 'ın kaptanlık pazubandı teklifini nazikçe geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin 'u ağırladığı maça Emre Belözoğlu ve arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de sahaya kaptan olarak çıkan Hasan Ali, Emre'nin oyuna girmesinin ardından kaptanlık bandını deneyimle isme vermek istedi. Ancak Emre Belözoğlu, bu isteği nazik bir şekilde geri çevirdi.


Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

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