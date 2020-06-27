Maçın önüne geçti! Fenerbahçe'de galibiyet sonrası Emre Belözoğlu'nun gözyaşları...
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler Ozan Tufan'ın son dakika attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazanırken, Emre Belözoğlu galibiyet golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Emre Belözoğlu'nun gözyaşları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının önüne geçti. 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.
EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI!
Ozan Tufan'ın 90+5. dakikada attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe'de büyük bir mutluluk yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.
İşte o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı