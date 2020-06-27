27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Maçın önüne geçti! Fenerbahçe'de galibiyet sonrası Emre Belözoğlu'nun gözyaşları...

Emre maçın önüne geçti! İşte o görüntü
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında 'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 'ın son dakika attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazanırken, galibiyet golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

'nun gözyaşları - maçının önüne geçti. 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında 'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.

EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI!

Ozan Tufan'ın 90+5. dakikada attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe'de büyük bir mutluluk yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.

İşte o anlar...

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