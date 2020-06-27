Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Neden hakeme 'bir şey yapmadı' diyemedin?"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Bol, mücadelenin 65. dakikasında Emre Belözoğlu'na yaptığı faulun ardından kırmızı kart gören Gökhan Töre'nin pozisyonuyla ilgili "Emre Belözoğlu sana tekrar sesleniyorum. Neden hakeme 'bir şey yapmadı' diyemedin?" ifadelerini kullandı.

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