Yeni sezonun adı netleşti! Süper Lig tarihine geçilecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezonun isminin "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" olması önerisine olumlu yaklaştı.
Ülke olarak corona virüsü ile mücadelemiz devam ederken, futbol dünyası da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile desteklerini sürdürüyor. Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına bakan ve Kovid-19 ile mücadelesinde yenik düşerek ilk sağlık şehidi olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı Süper Lig tarihine geçirilecek.
TFF 1. Lig'de ilk olarak İstanbulspor ve Süper Lig'de ilk olarak Beşiktaş'ın önerisiyle gündeme gelen, "Süper Lig'de yeni sezonun adı "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" olsun önerisi tüm kulüpler tarafından olumlu karşılandı.
Süper Lig ekiplerinin "ortak kararı" sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de 2020-2021 sezonunun "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu sezonu" olarak oynanmasına onay verdi.
TFF Yönetim Kurulu'nda karar bir kez daha görüşüldükten sonra federasyon yeni sezonun adını resmi olarak açıklayacak ve önümüzdeki sezon Cemil Taşcıoğlu anısına oynanacak.
SÜPER LİG'DE GEÇTİĞİMİZ SEZONLAR
2014-15: Süleyman Seba Sezonu
2015-16: Hasan Doğan Sezonu
2016-17: Turgay Şeren Sezonu
2017-18: İlhan Cavcav Sezonu
2018-29: Lefter Küçükandonyadis Sezonu
2019-20: Cemil Usta Sezonu
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