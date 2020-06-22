Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor 2-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ev sahibi takımın gollerini 45+1.dakikada Papiss Cisse ve 90+5. dakikada Bakasetas kaydederken, konuk ekibin golleri 7. dakikada Abdülkadir Ömür ve 51. dakikada Filip Novak'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

49. dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.



51.dakikada ceza yayı önünden Abdulkadir Ömür'ün savunma arkasında gönderdiği pasında Novak topla buluştu. Novak'ın vuruşunda top kaleci Morafana'dan döndü. Yeniden vuruşunu yapan Novak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2



60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Caulker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



80. dakikada Hosseini'nin Salih Uçan'a yaptığı müdahaleyi hakem Atillar Karaoğlan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.



82. dakikada N'sakala'nın Abdulkadir Ömür'e yaptığı hareketi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Önceden sarı kartı bulunan N'sakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.



90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, son maçlarına göre ilk 11'de birer değişiklikle sahaya çıktı.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Aytemiz Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u Süper Lig'in 28. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis, kadroda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde bir değişikliğe giden Akdeniz temsilcisinde, Juanfran'ın yerine Baiano sahada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor karşısında kalede Marafona ile sahaya çıkarken, savunma dörtlüsünde Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Orta sahanın ortasında Ceyhun Gülselam-Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'in görev yaptığı Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İNDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini aldı.

Bordo-mavililerde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Nwakaeme'nin yerine Guilherme forma giydi.

Alanyaspor maçına Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth 11'iyle başladı.

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