23 Haziran 2020, Salı

SÜPER LİG

Başakşehir Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Başakşehir-G.Saray maçının hakemi belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'in 29. haftasında Medipol ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

'de 29. hafta hakemleri belli oldu. İşte - maçını yönetecek.

26.06.2020 Cuma

21.00 - Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük

27.06.2020 Cumartesi

18.30 - Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 - Trabzonspor - Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen

21.00 - Göztepe - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28.06.2020 Pazar

18.30 - Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 - Rizespor - Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 - Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan

21.00 - Gaziantep FK - Antalyaspor: Serkat Tokat

29.06.2020 Pazartesi

21.00 - Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya

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