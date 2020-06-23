Başakşehir Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.
Süper Lig'de 29. hafta hakemleri belli oldu. İşte Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
26.06.2020 Cuma
21.00 - Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük
27.06.2020 Cumartesi
18.30 - Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
21.00 - Trabzonspor - Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
21.00 - Göztepe - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28.06.2020 Pazar
18.30 - Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
18.30 - Rizespor - Denizlispor: Cüneyt Çakır
21.00 - Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
21.00 - Gaziantep FK - Antalyaspor: Serkat Tokat
29.06.2020 Pazartesi
21.00 - Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya
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