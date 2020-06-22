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Erman Toroğlu: Trabzonspor şampiyonluk istiyorsa daha istekli oynamalı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor şampiyonluk istiyorsa daha baskılı daha istekli oynamalı." dedi.
22.06.2020
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