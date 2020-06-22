Antalyaspor 3 - 1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig 28. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fraport-Tav Antalyaspor 3 puanı 3-1'lik farklı skorla hanesine yazdırdı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin yarasını sardı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çaldı.

Saat 21.00'de oynanan karşılaşmada Antalyaspor'a 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Sinan Gümüş, 73. dakikada penaltıdan Jahovic ve 75. dakikada Ersan Adem Gülüm kaydetti.



Ç. Rizespor'un tek golünü ise 90+8. dakikada penaltıdan Skoda kaydetti: 3-1.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 36 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken, 15. sıradaki Çaykur Rizespor 28 puanda kaldı.







ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Nazım Sangare bu maçta görev yapamadı.

Çaykur Rizespor'da ise mide problemi bulunan Abarhoun ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Umar Aminu bu maçta yer almadı.

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Podolski

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda





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