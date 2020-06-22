Abdülkadir Ömür'den bir ilk! Alanyaspor maçında...
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Alanya ekibiyle oynanan mücadelede bir ilki gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçını boş geçmeyen Ömür, Alanyaspor maçının 7. dakikasında takımını öne geçiren golü atarak kariyerinde ilk kez iki maç üst üste gol atmayı başardı.
Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, 7. dakikada attığı golle lig kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Genç futbolcu, geçtiğimiz haftaki Göztepe maçından sonra bu maçı da boş geçmedi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste gol atmayı başardı.
Öte yandan bu sezon 14. maçına çıkan Abdülkadir Ömür 3 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi.
SÖRLOTH KATKI VERMEYE DEVAM EDİYOR!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Alexander Sörloth skora katkı vermeye devam ediyor. Performansı ile bu sezona damga vuran Norveçli golcü, Alanyaspor maçında Abdülkadir Ömür'ün golünde büyük pay sahibi oldu. Sol kanattan topu getiren yıldız isim, meşin yuvarlağı Abdülkadir'in önüne yuvarladı ve genç futbolcu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.
Sörloth bu sezon bordo-mavili forma ile toplam 42 maça çıktı. Norveçli yıldız bu karşılaşmalarda 27 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
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