Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Alanya ekibiyle oynanan mücadelede bir ilki gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçını boş geçmeyen Ömür, Alanyaspor maçının 7. dakikasında takımını öne geçiren golü atarak kariyerinde ilk kez iki maç üst üste gol atmayı başardı.