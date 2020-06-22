22 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır şoku!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

'un başarılı file bekçisi , maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini 'e bıraktı.

'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 'a konuk oldu. Bordo-mavililerin genç kalecisi , karşılaşmanın 38. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini 'e bıraktı.

Uğurcan Çakır'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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