Galatasaray 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftası derbi heyecanına tanık oldu. Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Koronavirüs salgını olması nedeniyle seyircisiz oynanan dev derbi, golsüz eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 26. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve derbi 0-0 eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar böylece Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile berabere kaldığı haftada büyük bir fırsat tepti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 50 puana yükselirken, Beşiktaş da 44 puana yükseldi.

ÖMER BAYRAM 16 MAÇ SONRA YEDEK

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Ömer Bayram, ligde 16 maçın ardından ilk 11'de forma giyemedi.

Cezası nedeniyle sezonun 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Ömer, sonrasındaki 16 lig müsabakasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon toplamda 21 lig karşılaşmasında 19 kez ilk 11'de maça başladı.





BELHANDA 2 MAÇ SONRA

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, iki maç aradan sonra ligde forma giydi.

Son olarak 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Belhanda, 24. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezası nedeniyle formasını terletemedi.

Ligin 25. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.





SERGEN YALÇIN'IN İLK DERBİSİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıktı.

Futbolculuk kariyerinde defalarca derbi maçlarında sahada bulunan Yalçın, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçmişti.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde takımının başında 6 maçta görev yaptı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.





DERBİ İKİNCİ KEZ "SESSİZ"

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.





262 BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, korona virüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti. Öte yandan karşılaşma öncesinde Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mücadeleyi takip etmek için akredite olan 2 basın mensubu, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne bildirerek akreditasyonlarını iptal etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatıyla kulüpler de tribünde 30 kişilik ekiplerle yer alabildi. 25 kişilik kontenjanlar kulüp yönetimleri ve kulüp personellerine ayrılırken, 5 kişilik kontenjanlar ise maç kadrosunda yer almayan futbolculara ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan Gönül'e çarpan top kornere çıktı.

17. dakikada sağ taraftan Seri'nin kullandığı korner vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten ata çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak isteği topa Saracchi ayak koyunca meşin yuvarlak Falcao'da kaldı. Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.

32. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan önce Atiba ayağını koydu. Ancak top az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Seri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

50. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Radamel Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



55. dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hatada topu alan Burak Yılmaz'ın ortasında arka direkte N'Koudou'nun şutunda Muslera, gole izin vermedi.



73. dakikada Seri'nin kullandığı kornerde Karius'tan seken topu Lemina tamamladı. Karius'un yine müdahale ettiği topu bu sefer Feghouli kale önünde tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



78. dakikada Marcao'nun ara pasında Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunu Karius çeldi. Dönen topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu ise az farkla yandan auta çıktı.



86. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Atiba'nın dokunduğu top, Muslera'nın elinde kaldı.





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