15 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde koronavirüs önlemi

Derbi öncesi koronavirüs önlemi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 26. haftasındaki dev derbide ile , Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yapılan seremonide iki takım futbolcular ve hakemler, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmak yerine dirseklerini tokuşturdu.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'ndaki mücadele, koronavirüs nedeniyle taraftara kapalı bir şekilde oynandı.

TRİBÜNDE 262 BASIN MENSUBU

Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti.

FUTBOLCULARDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Maç öncesi seremoninin ardından bir araya gelen futbolcular tokalaşmak yerine bilek tokuşturmayı tercih etti.

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