Galatasaray - Beşiktaş derbisinde koronavirüs önlemi
Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yapılan seremonide iki takım futbolcular ve hakemler, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmak yerine dirseklerini tokuşturdu.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele, koronavirüs nedeniyle taraftara kapalı bir şekilde oynandı.
TRİBÜNDE 262 BASIN MENSUBU
Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti.
FUTBOLCULARDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Maç öncesi seremoninin ardından bir araya gelen futbolcular tokalaşmak yerine bilek tokuşturmayı tercih etti.
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