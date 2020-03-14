Aytemiz Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK l MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Akdeniz temsilcisi, rakibini Steven Caulker'in golüyle 1-0 mağlup ederek 6 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Gaziantep ekibinin galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ie Gaziantep FK, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Akdeniz temsilcisi rakibini 42. dakikada Steven Caulker'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 6 haftalık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Gaziantep ekibi ise 32 puanla 9. sırada kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, 22 Mart Pazar saat 19.00'da Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise 21 Mart Cumartesi saat 14.00'te Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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