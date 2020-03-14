14 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Aytemiz Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK l MAÇ SONUCU

Alanyaspor Gaziantep'ı tek golle geçti
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in 26. haftasında Alanyaspor, sahasında 'yı konuk etti. Akdeniz temsilcisi, rakibini Steven Caulker'in golüyle 1-0 mağlup ederek 6 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Gaziantep ekibinin galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

'de Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasında ie , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Akdeniz temsilcisi rakibini 42. dakikada Steven Caulker'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 6 haftalık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Gaziantep ekibi ise 32 puanla 9. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, 22 Mart Pazar saat 19.00'da Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise 21 Mart Cumartesi saat 14.00'te Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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