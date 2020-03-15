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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi korkutan sakatlık! Ryan Donk...
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da Ryan Donk, ısınma hareketleri esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle soyunma odasına gitti. Durumu ciddi olmayan Hollandalı futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da korkutan bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Donk ısınma esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle soyunma odasına gitti. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan Donk, Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.
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