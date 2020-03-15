15 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi korkutan sakatlık! Ryan Donk...

G.Saray'da derbi öncesi korkutan sakatlık!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 26. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan 'da , ısınma hareketleri esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle soyunma odasına gitti. Durumu ciddi olmayan Hollandalı futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başladı.

'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 'ı konuk edecek olan 'da korkutan bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu ısınma esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle soyunma odasına gitti. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan Donk, Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
CANLI | Galatasaray-Beşiktaş CANLI | Galatasaray-Beşiktaş
Yıldız oyuncuya İngiltere'den 2 dev talip! Yıldız oyuncuya İngiltere'den 2 dev talip!
Galatasaray Bitigen ile kaybetmiyor Galatasaray Bitigen ile kaybetmiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör