Galatasaraylı taraftarlar Çanakkale şehitlerini andı
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, stadyum tribünlerine Çanakkale Zaferi'nin 105. yılına ithafen pankartlar astı.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili çalışmalar yapmıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynandığından dolayı taraftarlar maç öncesi tribünlere pankartları asıp stattan çıktı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu kapsamda tribünleri 'Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz', 'Bir destandır Çanakkale', 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır', 'Geri dönmeyi düşünmediler', 'Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale' ve 'Mektebi Sultani şehitleri' yazılı pankartlarla donattı.
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