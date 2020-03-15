15 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar

Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta pazartesi günü oynanacak - maçıyla sona erecekken, zirve yarışını ilgilendiren - ve Galatasaray - maçlarında kazanan çıkmadı. Bitime 7 maç kala zşampiyonluk yarışı kızışırken, ligde ilk 10 sırada yer alan takımların kalan maçlarını sizler için derledik. İşte o liste...

Süper Lig'de ilk 26. hafta yarın oynanacak karşılaşmasıyla sona erecek. Ligin en kritik mücadelelerin oynandığı 26. haftada evinde konuk ettiği Medipol ile 1-1 berabere kalırken, dev derbide Galatasaray ile golsüz beraberlikle birer puanı paylaşan diğer ekipler oldu.

Bu skorlar sonrası zirve yarışı iyiden iyiye karışırken Trabzonspor liderlik koltuğunu kaptırmadı. Ligde perdenin kapanmasına 8 hafta kala puan cetvelindeki ilk 10 ekibin maçlarını sizler için derledik. İşte o liste...

1) TRABZONSPOR (53): Göztepe (D), Alanyaspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), , (D)

2) M. BAŞAKŞEHİR (53): Alanyaspor, Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D)

3) GALATASARAY (50): Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü (D), Göztepe, Antalyaspor (D)

4) SİVASSPOR (49): Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Fenerbahçe (D), G.Birliği, Göztepe (D)

5) BEŞİKTAŞ (44): Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D), Fenerbahçe, G.Birliği (D)

6) ALANYASPOR (43): M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Göztepe (D), Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D)

7) FENERBAHÇE (40): Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Göztepe, G.Birliği (D), Sivasspor, Beşiktaş (D), Ç. Rizespor

8) GÖZTEPE (34): Ç. Rizespor, Trabzonspor, Y. Malatya (D), Alanyaspor, Fenerbahçe (D), Ankaragücü, G.Birliği, Galatasaray (D), Sivasspor

9) GAZİANTEP FK (32): Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D)

10) DENİZLİSPOR (31): Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü

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