Beşiktaş yeni seri peşinde! | Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef Alanyaspor önünde 3 puan alarak yeni bir seri yakalayabilmek. Ligin ilk yarısında 8 maçlık yenilmezlik serisine Alanya ile başlayan Kartal yine aynı çıkışı hedefliyor. Sergen Yalçın “Bu kritik virajı kazasız dönmeye mecburuz” dedi. İşte zorlu mücadele öncesi son gelişmeler ve Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de son iki maçta 1 puan alabilen siyah-beyazlı takım, Süper ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor galibiyetiyle başlayan 8 maçlık bir seri yakalayan Beşiktaş'ta, gözler yeniden aynı seriyi yakalayıp zirveye daha da yaklaşabilmek.

ÇIKIŞA GEÇME ZAMANI

Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper ligin son iki mücadelesinde ise sadece 1 puan toplayabildi. Ligin 22. haftasında M. Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Kartal 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altı beraberlik ve altı mağlubiyetle 39 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor.

KARTAL ÜSTÜN

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını Kartal kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile A. Alanyaspor ligde ilk kez 2016-17 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Kartal, 2017-18 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-19 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyahbeyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti. Siyah- beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

LJAJIC HAZIR

Trabzon maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Alanyaspor karşısında oynayabilecek duruma geldi. Sakatlıkları nedeniyle hafta başındaki antrenmana katılmayan Caner Erkin, Boateng ve N'Koudou'da bir sıkıntı bulunmuyor. Henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Kritik haftalara giren Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd Alanyaspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.

SON 4 DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 mücadelede bir kez kazanabildi. Sadece Çaykur Rizespor'a üstünlük kuran Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1, Göztepe'ye 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzavellas, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

DİĞER