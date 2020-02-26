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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz transfer kararını verdi!

Dorukhan Toköz kararını verdi! Avrupa...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

Geçtiğimiz sezon 'dan 'a olan , siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuş ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuştu.

Ligin ilk yarısında oynanan maçında sakatlanan ve o günden bugüne süre alamayan 23 yaşındaki oyuncunun 2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Milli Takım'ın kadrosunda yer almak isteyen , burada göstereceği performansla 'ya gitmeyi de düşünüyor... 2018 yılında olduğu 'ta başarılı bir performans ortaya koyan Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin listesine girmişti.

6 Ekim 2019'da 'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve o tarihten beri forma giyememişti.

HEDEFİ EURO 2020!

Almanya'da tedavisini bitiren ve 'a dönen genç futbolcu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Genç oyuncuya teknik direktör 'ın "15 gün daha burada tedavi sürecini devam ettir ardırdan takıma katılırsın" dediği ifade ediliyor.

Fanatik'in haberine göre; Dorukhan'ın, bu yaz Avrupa'ya transfer olabilmek için Türkiye'nin Euro 2020 kadrosu için şansını zorlayacağı bildirildi. Beşiktaş'la 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle anlaşan tecrübeli ön liberonun, bu süreçte kendisine verilen sözlerin yerine getirilmemesi sebebiyle bu kararından geri adım attığı kaydedildi. Kulüple 2021 yılına kadar kontratı bulunan Dorukhan'la İtalya Serie A ekibi Udinese ilgileniyor.

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