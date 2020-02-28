Karius kalmak istiyor
Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce "Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapan Sergen Yalçın, Alman file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı.
Başarılı çalıştırıcı; kendisinin iyi bir kaleci olduğunu ama Beşiktaş'ın mali şartları göz önüne alındığında kendisiyle yola devam edemeyeceklerini, hem Liverpool'un istediği rakamı hem de kendisine ödenen rakamı karşılamalarının söz konusu olmadığını anlattı. Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti. Sergen'in bu sözleri üzerine Loris Karius'un kendisini istemeyen Liverpool'al görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, İstanbul'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...