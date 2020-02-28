28 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Karius kalmak istiyor

Karius kalmak istiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.02.2020

'ta kaleci 'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce "Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapan , Alman file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı.

Başarılı çalıştırıcı; kendisinin iyi bir kaleci olduğunu ama 'ın mali şartları göz önüne alındığında kendisiyle yola devam edemeyeceklerini, hem 'un istediği rakamı hem de kendisine ödenen rakamı karşılamalarının söz konusu olmadığını anlattı. Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti. Sergen'in bu sözleri üzerine 'un kendisini istemeyen Liverpool'al görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, 'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.

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