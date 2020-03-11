11 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

Süper Lig'de 19. haftada oynanması gereken ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen mücadelede , deplasmanda ile karşılaştı. Karadeniz ekibi, rakibin 3-1 skorla geçerek puanını 52'ye çıkardı ve averaj farkıyla Başakşehir'i geçerek liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig Cemil Usta Sezonu'da 26. hafta öncesi oluşan puan durumu ve 26. haftada oynanacak maçlar...

Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk - 19. hafta maçıyla devam etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.

Alınan 3 puan sonrası Medipol Başakşehir ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Trabzonspor 52

2- Başakşehir 52

3- Galatasaray 49

4- 49

5- Beşiktaş 43

6- Alanyaspor 40

7- Fenerbahçe 40

8- Göztepe 34

9- Gaziantep 32

10- Denizlispor 28

11- Gençlerbirliği 28

12- 27

13- Yeni Malatyaspor 25

14- Ç. Rizespor 25

15- 23

16- Kasımpaşa 23

17- MKE Ankaragücü 20

18- 19

SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI

13 Mart Cuma

20.00: MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
20.00: Kasımpaşa - Göztepe

14 Mart Cumartesi

14.00: Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00: Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00: Konyaspor - Fenerbahçe

15 Mart Pazar

13.30: Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00: Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
19.00: Galatasaray- Beşiktaş

16 Mart Pazartesi
20.00: Antalyaspor - Sivasspor

Süper Lig'de hakemler belli oldu! G.Saray-Beşiktaş maçını... haberin devamı

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