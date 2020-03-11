Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu
Süper Lig'de 19. haftada oynanması gereken ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Karadeniz ekibi, rakibin 3-1 skorla geçerek puanını 52'ye çıkardı ve averaj farkıyla Başakşehir'i geçerek liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig Cemil Usta Sezonu'da 26. hafta öncesi oluşan puan durumu ve 26. haftada oynanacak maçlar...
Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor 19. hafta maçıyla devam etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.
Alınan 3 puan sonrası Medipol Başakşehir ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
1- Trabzonspor 52
2- Başakşehir 52
3- Galatasaray 49
4- Sivasspor 49
5- Beşiktaş 43
6- Alanyaspor 40
7- Fenerbahçe 40
8- Göztepe 34
9- Gaziantep 32
10- Denizlispor 28
11- Gençlerbirliği 28
12- Antalyaspor 27
13- Yeni Malatyaspor 25
14- Ç. Rizespor 25
15- Konyaspor 23
16- Kasımpaşa 23
17- MKE Ankaragücü 20
18- Kayserispor 19
SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI
13 Mart Cuma
20.00: MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
20.00: Kasımpaşa - Göztepe
14 Mart Cumartesi
14.00: Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00: Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00: Konyaspor - Fenerbahçe
15 Mart Pazar
13.30: Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00: Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
19.00: Galatasaray- Beşiktaş
16 Mart Pazartesi
20.00: Antalyaspor - Sivasspor
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