16 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

Trabzonspor 2-1 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU

Trabzonspor zirveye yerleşti!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada , Demir Grup 'u ağırladı. Bordo-mavililer taraftarının da desteğiyle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor'un gollerini Sörloth ve Caner (k.k.) attı. Sivasspor'un tek golü ise Yatabare'den geldi.

'in 22. haftası nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oldu... Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadelede , Demir Grup ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekip 4. dakikada Alexander Sörloth ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Sivasspor'un tek golü ise 90+3'te Yatabare'den geldi. Bordo-mavili ekip bu sonuçla zirveye oturdu.

Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 44 puanla liderliğe yükseldi. ise 42 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

Trabzonspor'dan anlamlı hareket!

NOVAK '61' DEDİ

Bordo-mavililerin sol bek oyuncusu Filip Novak, Trabzonspor formasıyla 61. maçına çıktı.

TRABZONSPOR'DA ÇİFTE SAKATLIK!

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Hosseini, ısınırken sakatlandı. Hosseini'nin yerine Manuel da Costa, ilk 11'de başladı. Ayrıca karşılaşmanın 35. dakikasında Nwakaeme sakatlanarak yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

OBI MIKEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Süper Lig'de bordo-mavililerin gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi Obi Mikel sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'da Filip Novak '61' dedi!


MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ kanattan N'Diaye'nin ortasında topla buluşan Sörloth'un ayak içiyle şutunda top ağlara gitti. 1-0.

7'nci dakikada Nwakaeme'nin kullandığı serbest vuruşta topla ceza alanı içine giren Novak'ın şutunu savunma kornere çıkarttı.

35'inci dakikada Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortaya Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Samassa kornere çeldi.

43'üncü dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza alanında topu iyi kontrol eden Sörloth'un şutuna savunmada Caner ayak koydu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

Trabzonspor'da Hosseini ve Nwakaeme sakatlandı

46'ncı dakikada Pereira'nın sol kanattan ortasına Novak kafa koydu, top az farkla auta çıktı.

54'üncü dakikada Pereira'nın sol kanattan ceza alanın yerden gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir'in şutu auta çıktı.

62'nci dakikada gelişen konuk ekibin atağında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Fernando'nun indirdiği topa Mert Hakan ayak koydu, top üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan çıkardı.

77'nci dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

79'uncu dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Pereira'nın pasında topla buluşan Sörloth'un şutunu kaleci güçlükle çeldi.

80'inci dakikada ceza alanına yapılan ortada Yatabare, kontrol ettiği topu yerden ağlara gönderdi. Hakem Yatabare'nin toplu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

87'nci dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci parmakların ucuyla kornere çeldi.

90+2'nci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Yasin'in ceza alanına gönderdiği pasında Yatabare'nin şutu ağlarla buluştu. 2-1.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

24 yıl sonra bir ilk! Sörloth...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Alanyaspor evinde yara aldı Alanyaspor evinde yara aldı
Göztepe deplasmanda Konya'yı devirdi Göztepe deplasmanda Konya'yı devirdi
Başkan Erdoğan: Futbolu siyasete karıştırmak çok ciddi yanlıştır Başkan Erdoğan: Futbolu siyasete karıştırmak çok ciddi yanlıştır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör