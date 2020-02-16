Trabzonspor 2-1 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Bordo-mavililer taraftarının da desteğiyle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor'un gollerini Sörloth ve Caner (k.k.) attı. Sivasspor'un tek golü ise Yatabare'den geldi.

Süper Lig'in 22. haftası nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oldu... Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadelede Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekip 4. dakikada Alexander Sörloth ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Sivasspor'un tek golü ise 90+3'te Yatabare'den geldi. Bordo-mavili ekip bu sonuçla zirveye oturdu.

Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 44 puanla liderliğe yükseldi. Demir Grup Sivasspor ise 42 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

NOVAK '61' DEDİ

Bordo-mavililerin sol bek oyuncusu Filip Novak, Trabzonspor formasıyla 61. maçına çıktı.

TRABZONSPOR'DA ÇİFTE SAKATLIK!

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Hosseini, ısınırken sakatlandı. Hosseini'nin yerine Manuel da Costa, ilk 11'de başladı. Ayrıca karşılaşmanın 35. dakikasında Nwakaeme sakatlanarak yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

OBI MIKEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Süper Lig'de bordo-mavililerin gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi Obi Mikel sarı kart görerek cezalı duruma düştü.





MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ kanattan N'Diaye'nin ortasında topla buluşan Sörloth'un ayak içiyle şutunda top ağlara gitti. 1-0.



7'nci dakikada Nwakaeme'nin kullandığı serbest vuruşta topla ceza alanı içine giren Novak'ın şutunu savunma kornere çıkarttı.



35'inci dakikada Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortaya Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Samassa kornere çeldi.



43'üncü dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza alanında topu iyi kontrol eden Sörloth'un şutuna savunmada Caner ayak koydu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

46'ncı dakikada Pereira'nın sol kanattan ortasına Novak kafa koydu, top az farkla auta çıktı.



54'üncü dakikada Pereira'nın sol kanattan ceza alanın yerden gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir'in şutu auta çıktı.



62'nci dakikada gelişen konuk ekibin atağında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Fernando'nun indirdiği topa Mert Hakan ayak koydu, top üstten auta çıktı.



67'nci dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan çıkardı.



77'nci dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.



79'uncu dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Pereira'nın pasında topla buluşan Sörloth'un şutunu kaleci güçlükle çeldi.



80'inci dakikada ceza alanına yapılan ortada Yatabare, kontrol ettiği topu yerden ağlara gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır Yatabare'nin toplu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.



87'nci dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci parmakların ucuyla kornere çeldi.



90+2'nci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Yasin'in ceza alanına gönderdiği pasında Yatabare'nin şutu ağlarla buluştu. 2-1.



Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.