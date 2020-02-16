Trabzonspor taht peşinde

Trabzonspor 1 puan üzerindeki Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Fırtına, Sivas'ı mağlup ederse 298 haftanın ardından maç eksiğine rağmen liderliğe konacak. Hüseyin Çimşir ve öğrencileri çok hırslı.

Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Trabzonspor'un 41 puanı bulunuyor. Karadeniz temsilcisi bugün evinde ligi uzun süre domine eden Sivasspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda Yiğidoları mağlup ederse 44 puana yükselecek ve 1 maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunun sahibi olacak. Trabzonspor son olarak 2010-11 sezonunda 22 Nisan 2011'de liderdi. 9 yıl (298 hafta) sonra zirve şansı yakalayan Fırtına'da Hüseyin Çimşir de futbolcular da bir hayli hırslı. Şehirden de büyük destek var. Tek hedef 3 puanı alıp Sivas ve Başakşehir'i geçmek.

SÖRLOTH SAHADA

Trabzonspor, Sivasspor karşısında her zamanki kadrosuyla sahada olacak. Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezası 1'e indirilmişti. Hafta arası Erzurumspor ile oynanan kupa randevusunda forma giymeyen Norveçli yıldız bugünkü kritik mücadelede sahada olacak. Kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma hattı Pereira- Hüseyin-Campi ve Novak'tan oluşacak. Önlerinde Obi Mikel emniyet sübabı olarak görev yapacak. Sosa oyunu kuracak. Guilherme, Ndiaye ve Nwakaeme ise en uçtaki Sörloth'u besleyecek. Hüseyin Çimşir dengeli oyun istedi.

Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, maça yüksek motivasyonla çıkacaklarını söyledi. 40 yaşındaki hoca "Her maç kendi içerisinde özeldir. Sivasspor maçı farklı olacak. İki takım da bulunduğu konum itibarıyla kazanmak istiyor. Seyir zevki yüksek olacak. Ancak evimizde taraftarmızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz. Heyecanımız büyük" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME REKOR PEŞİNDE

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.

7 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi 7 isim sarı kart sınırında. Fırtına'da Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme, Anthony Nwakaeme ve teknik direktör Hüseyin Çimşir bugünkü Sivasspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Haftaya Kartal ile oynanacak maçta sahada olamayacaklar.

TRABZON İÇERİDE SİVAS DIŞARIDA

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor ve Sivasspor ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fırtına, ligdeki attığı 45 golünün 29'unu iç sahada kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 19'unu deplasman maçlarında attı.

MUHTEMEL 11'LER



