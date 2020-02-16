Trabzonspor'da Hosseini ve Nwakaeme sakatlandı
Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Hosseini, ısınırken sakatlandı. Hosseini'nin yerine Manuel da Costa, ilk 11'de başladı. Ayrıca karşılaşmanın 35. dakikasında Nwakaeme sakatlanarak yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı kritik mücadele öncesi, bordo-mavili takıma kötü haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin yerine Manuel Da Costa'nın ilk 11'de görev alacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Müsabaka öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini'nin yerine takımımızda Manuel Da Costa ilk 11'de görev yapacaktır.
MANUEL DA COSTA İLK KEZ
Trabzonspor'un yeni transferi Manuel da Costa, ligde ilk maçına Sivaspor karşısında çıkacak. Manuel da Costa, Süper Lig'e Sivasspor formasıyla giriş yapmış ve 2 sene kırmızı-beyazlı formayı giymişti.
NWAKAEME DE SAKATLANDI!
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, 35. dakikada sakatlanarak yerini Abdülkadir Parmak'a bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...