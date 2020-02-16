Trabzonspor'da Hosseini ve Nwakaeme sakatlandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması için Erzurum'a gitmişti. Trabzonspor kafilesine el sallamak için yol kenarında bekleyen Numan'ın fotoğrafı sosyal medyaya düşmüş ve bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır bunu görerek "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi." ifadelerini kullanmıştı. Fırtına, Numan'ı tesislerinde ağırladı ve o anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.