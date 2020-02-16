16 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hosseini ve Nwakaeme sakatlandı

Trabzonspor'a çifte sakatlık şoku
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'da Demir Grup maçı öncesi , ısınırken sakatlandı. Hosseini'nin yerine Manuel da Costa, ilk 11'de başladı. Ayrıca karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

'un 'in 22. haftasında Demir Grup 'la oynayacağı kritik mücadele öncesi, bordo-mavili takıma kötü haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre ısınma esnasında sakatlanan 'nin yerine Manuel Da Costa'nın ilk 11'de görev alacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Müsabaka öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini'nin yerine takımımızda Manuel Da Costa ilk 11'de görev yapacaktır.

MANUEL DA COSTA İLK KEZ

Trabzonspor'un yeni transferi Manuel da Costa, ligde ilk maçına Sivaspor karşısında çıkacak. Manuel da Costa, Süper Lig'e Sivasspor formasıyla giriş yapmış ve 2 sene kırmızı-beyazlı formayı giymişti.

NWAKAEME DE SAKATLANDI!

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony , 35. dakikada sakatlanarak yerini Abdülkadir Parmak'a bıraktı.

Trabzonspor'dan anlamlı hareket! haberin devamı
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