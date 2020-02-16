Trabzonspor'da Filip Novak '61' dedi!

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Hosseini, ısınırken sakatlandı. Hosseini'nin yerine Manuel da Costa, ilk 11'de başladı. Ayrıca karşılaşmanın 35. dakikasında Nwakaeme sakatlanarak yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.