16 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Filip Novak '61' dedi!

Trabzonspor'da Filip Novak '61' dedi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında , sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavililerin sol bek oyuncusu , Fırtına'da 61. maçına çıktı.

'un Çek sol beki , takımında 61. karşılaşmasına çıktı.

Fırtına, resmi sosyal medya hesabından "Bordo-Mavili formamızla 'de 61. maçına çıkan Filip Novak'ı tebrik ediyoruz" ifadeleriyle birlikte fotoğraf paylaştı.

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