MAÇ SONUCU l Gaziantep 2-0 Çaykur Rizespor l ÖZET

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi olurken maça 2 penaltı kaçıran Muhammet Demir damga vurdu.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 52. dakikasında Sousa'nın golüyle 1-0 öne geçen Gaziantep FK mücadelenin 57. dakikasında ve 61. dakikasında penaltı kazandı ancak bu iki penaltıyı Muhammet Demir Gole çeviremedi. Penaltının kaçmasına çok sinirlenen Sumudica mücadelenin 66. dakikasında Muhammet Demir'i oyundan aldı. Karşılaşmanın ilk uzatma dakikalarında ev sahibi ekip P. Djilobodji'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi ve üç puanın sahibi Gaziantep FK oldu.

11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Junior Morais, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Kayode

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Dario, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Umar, Boldrin, Skoda

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada orta alandan gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin'in orta sahadan attığı pasa hareketlenen Aminu'nun sol çaprazdan çektiği sert şut üstten auta gitti.



15'inci dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Muhammet Demir, ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan'ın yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Muhammet'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.



16'ncı dakikada Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.



35'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan'ın içeri gönderdiği ortada topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.



38'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim atağın yönünü değiştirerek topu Oğuz Ceylan'a gönderdi. Oğuz'un vurduğu şut direkten döndü.



45+2'nci dakikada orta alandan gelişen Çaykur Rizespor atağında Oğulcan Çağlayan'ın içeri gönderdiği ortada topun gelişine vuran Milan Skoda'nın şutu üstten auta gitti.



52'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Andre Sousa'nın yerden şutunda top savunmaya çarpıp ağlara gitti: 1-0.



55'inci dakikada konuk takımın yaptığı pas hatasında topa hareketlenen Kayode, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi, penaltıya sebebiyet veren Fernandes, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.



56'ncı dakikada beyaz noktada topun başına geçen Muhammet'in penaltı vuruşunda top direkten döndü.



59'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet'in şutunda top Talbi'nin eline çarptı, hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Muhammet'in vuruşu üstten auta gitti.



90+5'inci dakikada ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Twumasi'nin ortasına Djilobodji kafayı vurdu ve topu ağlarla gönderdi: 2-0.



Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.