24 yıl sonra bir ilk! Sörloth...

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Norveçli golcü Alexander Sörloth, bu maçı da boş geçmedi ve bordo-mavililerin son 24 yılındaki en etkili yabancısı oldu.

Demir Grup Sivasspor ağlarını da sarsan Sörloth, böylelikle Oscar Cardozo'nun istatistiklerini yakaladı. Norveçli golcünün sıradaki hedefi Şota'yı geçmek!

24 yaşındaki golcü oyuncu Süper Lig'de 21 karşılaşmada 17 gol attı 6 da asist yaptı. Gol sayısında Oscar Cardozo'yu yakalayan 'Kuzeyin Kralı'nın yeni hedefi 1995-1996 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze'yi geçmek...

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

Sörloth, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Norveç Ligi'nde 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili ekipte 17 gol attı. Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 20 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

SON 10 HAFTADA 11 GOL ATTI

Sörloth, ligde son 10 haftada rakip filelere 11 gol gönderdi. Norveçli forvete kimse dur diyemedi ve Trabzonspor'u zirveye taşıdı.