16 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

24 yıl sonra bir ilk! Sörloth...

24 yıl sonra bir ilk! Sörloth...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında , 'u ağırladı. Norveçli golcü , bu maçı da boş geçmedi ve bordo-mavililerin son 24 yılındaki en etkili yabancısı oldu.

ağlarını da sarsan , böylelikle 'nun istatistiklerini yakaladı. Norveçli golcünün sıradaki hedefi Şota'yı geçmek!

24 yaşındaki golcü oyuncu 'de 21 karşılaşmada 17 gol attı 6 da asist yaptı. Gol sayısında Oscar Cardozo'yu yakalayan 'Kuzeyin Kralı'nın yeni hedefi 1995-1996 sezonunda 25 gol atan 'yi geçmek...

Trabzonspor'da Hosseini ve Nwakaeme sakatlandı

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

Sörloth, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Norveç Ligi'nde 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili ekipte 17 gol attı. Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 20 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

SON 10 HAFTADA 11 GOL ATTI

Sörloth, ligde son 10 haftada rakip filelere 11 gol gönderdi. Norveçli forvete kimse dur diyemedi ve 'u zirveye taşıdı.

Trabzonspor'da Filip Novak '61' dedi! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Filip Novak '61' dedi! Trabzonspor'da Filip Novak '61' dedi!
Trabzonspor'a çifte sakatlık şoku Trabzonspor'a çifte sakatlık şoku
CANLI | Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor CANLI | Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör