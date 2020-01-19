Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında lider Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. İlk devrenin son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 4-1'lik farkla geçen Beşiktaş, devre arasına kazanarak girmişti. Konuk ekip Demir Grup Sivasspor ise Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti. Peki Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçın tüm detayları...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle birlikte 30 puanla 6. sırada bulunuyor.

Lider Demir Grup Sivasspor'un ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. 17 hafta sonunda 37 puanla liderliği göğüslüyor. Ayrıca konuk ekibin 9 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Beşiktaş: Karius - Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Diaby, Ljajic, Burak.

Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Douglas,, Dorukhan ve Lens forma giyemeyecek. Ayrıca cezası bulunan Victor Ruiz de bu karşılaşmada olmayacak.

Demir Grup Sivasspor'da Rybalka ve Fernando'nun dev karşılaşma öncesi sakatlıkları sürüyor. Mert Hakan Yandaş ise sarı kart cezalısı...